Війна в Україні — Путін періодично дратує Трампа

Російський диктатор Володимир Путін ускладнює дипломатичні зусилля щодо закінчення війни в Україні. Своєю впертістю він дратує президента США Дональда Трампа.

Про це пише Politico.

Путін дратує Трампа

Видання повідомляє, що Путін не відмовляється від своїх максималістських вимог навіть попри внутрішні проблеми РФ, включно з дефіцитом палива після ударів українських дронів по нафтопереробних заводах.

Зазначається, що така його наполегливість "періодично дратує Трампа" і змушує його замислитись, чи не використовує Москва переговори задля своїх інтересів.

"Затягування війни вигідне Кремлю, адже воно виснажує європейські країни, підриває єдність трансатлантичного союзу і відвертає Захід від інших глобальних викликів. Це також грає на руку Китаю в контексті Тайваню", — йдеться у матеріалі.

Водночас Politico припускає, що імовірність завершення війни в Україні за посередництва Трампа невелика — приблизно один шанс на чотирьох.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що слова Путіна про мир не збігаються з його діями. Натомість Україна готова говорити у будь-якому форматі.

Водночас російський диктатор у новорічному зверненні до росіян закликав підтримувати продовження війни. Це свідчить про те, що він не збирається іти на мир.