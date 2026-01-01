Путін у новорічному зверненні до росіян агітував підтримувати війну

Володимир Путін та начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Фото: росЗМІ

Кремлівський диктатор Володимир Путін у новорічному зверненні до росіян знову використав пропагандистську риторику, виправдовуючи війну проти України. Він закликав співгромадян підтримувати її продовження.

Про це стало відомо із промови Володимира Путіна, яку транслювали росЗМІ.

У своїй промові він заявив про віру в перемогу Росії, не залишивши жодних сигналів щодо можливих переговорів.

Новорічний виступ Путіна тривав близько трьох хвилин. Упродовж виступу Путін неодноразово апелював до військових, які воюють проти України, називаючи їх учасниками так званої "спеціальної військової операції". Російський лідер намагався подати агресію як боротьбу за нібито справедливі цінності, використовуючи риторику про "захист" та "відповідальність за майбутнє".

Путін заявив, що громадяни країни, за його словами, морально підтримують армію та залишаються згуртованими навколо курсу влади. Він також закликав рухатися вперед, пов'язуючи війну з майбутнім наступних поколінь і державними інтересами Росії.

При цьому у новорічному зверненні повністю була відсутня тема мирних ініціатив або дипломатичних контактів. Путін не озвучив жодних сигналів щодо готовності до переговорів, що може свідчити про намір Кремля і надалі продовжувати війну проти України.

Нагадаємо, про ворожу налаштованість Кремля нещодавно висловився й прем'єр-міністри Бельгії. Він заявив, що Путін готовий і далі посилати росіян на смерть.

Тим часом в Кремлі продовжують влаштовувати провокації для зриву мирного процесу. Так нещодавно в Росії звинуватили Україну, що ЗСУ нібито намагалися атакувати дронами резиденцію Путіна. На це відреагував американський президент Дональд Трамп, який розкритикував звинувачення.