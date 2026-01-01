Путин в новогоднем обращении к россиянам агитировал поддерживать войну

Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Фото: росСМИ

Кремлевский диктатор Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам снова использовал пропагандистскую риторику, оправдывая войну против Украины. Он призвал сограждан поддерживать ее продолжение.

Об этом стало известно из речи Владимира Путина, которую транслировали росСМИ.

Путин призвал россиян в новогодней речи воевать дальше

В своей речи он заявил о вере в победу России, не оставив никаких сигналов относительно возможных переговоров.

Новогоднее выступление Путина длилось около трех минут. В течение выступления Путин неоднократно апеллировал к военным, которые воюют против Украины, называя их участниками так называемой "специальной военной операции". Российский лидер пытался подать агрессию как борьбу за якобы справедливые ценности, используя риторику о "защите" и "ответственности за будущее".

Путин заявил, что граждане страны, по его словам, морально поддерживают армию и остаются сплоченными вокруг курса власти. Он также призвал двигаться вперед, связывая войну с будущим следующих поколений и государственными интересами России.

При этом в новогоднем обращении полностью отсутствовала тема мирных инициатив или дипломатических контактов. Путин не озвучил никаких сигналов о готовности к переговорам, что может свидетельствовать о намерении Кремля и в дальнейшем продолжать войну против Украины.

Напомним, о враждебном настрое Кремля недавно высказался и премьер-министр Бельгии. Он заявил, что Путин готов и дальше посылать россиян на смерть.

Тем временем в Кремле продолжают устраивать провокации для срыва мирного процесса. Так недавно в России обвинили Украину, что ВСУ якобы пытались атаковать дронами резиденцию Путина. На это отреагировал американский президент Дональд Трамп, который раскритиковал обвинения.