Трамп заявив, що не в захваті від Путіна

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що "не в захваті" від російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, він вбиває забагато людей.
Про це Дональд Трамп сказав під час пресконференції щодо військової операції США у Венесуелі у суботу, 3 січня.
Війна в Україні
Лідер США вкотре повторив, що якби він був президентом в той час, як Росія напала на Україну, то цього б ніколи не сталося.
"Але я успадкував ту війну. Це були Джо Байден, Зеленський і Путін. Я прийшов у цю ситуацію, і це безлад", — наголосив Трамп.
За його словами, війна в Україні перетворилася на "криваву бійню" і її необхідно закінчити.
"Якби наші люди були залучені, та війна не тривала б довго. Це я вам точно кажу", — додав Трамп.
