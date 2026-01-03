Відео
Головна Новини дня Вбиває забагато людей — Трамп зробив заяву про Путіна

Вбиває забагато людей — Трамп зробив заяву про Путіна

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 22:34
Трамп заявив, що не в захваті від Путіна
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що "не в захваті" від російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, він вбиває забагато людей.

Про це Дональд Трамп сказав під час пресконференції щодо військової операції США у Венесуелі у суботу, 3 січня.

Читайте також:

Війна в Україні

Лідер США вкотре повторив, що якби він був президентом в той час, як Росія напала на Україну, то цього б ніколи не сталося.

"Але я успадкував ту війну. Це були Джо Байден, Зеленський і Путін. Я прийшов у цю ситуацію, і це безлад", — наголосив Трамп.

За його словами, війна в Україні перетворилася на "криваву бійню" і її необхідно закінчити.

"Якби наші люди були залучені, та війна не тривала б довго. Це я вам точно кажу", — додав Трамп.

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали основні заяви Трампа після військової операції США у Венесуелі.

Раніше ЗМІ писали, що Путін дратує Трампа своєю впертістю щодо закінчення війни в Україні.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
