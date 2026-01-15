Трамп заявил, что Зеленский мешает миру в Украине, а не Путин

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вновь сделал заявление о мире в Украине. По его словам, заключению потенциальной мирной сделки препятствует Киев, а не Россия.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству Reuters.

Что сказал Трамп о заключении мира в Украине

Как пишет агентство, интервью было сделано в Овальном кабинете в среду, 14 января. В ходе этой беседы Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин готов завершить свою войну против Украины. В то же время он утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский был более сдержан.

"Я думаю, он (Путин — Ред.) готов заключить сделку. Я думаю, Украина менее готова к сделке", — сказал американский лидер.



На вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор разрешили крупнейший сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

Reuters добавило, что комментарии Трампа свидетельствуют о вновь возникшем недовольстве украинским лидером. Отношения между двумя президентами давно были напряженными, "хотя, похоже, за первый год пребывания Трампа на посту президента их взаимодействие улучшилось".

"Порой Трамп был более склонен принимать заверения Путина за чистую монету, чем лидеры некоторых союзников США, что вызывало недовольство Киева, европейских столиц и американских законодателей, включая некоторых республиканцев", — поясняет агентство.

Также Трамп сказал Reuters, что ему ничего не было известно о возможной предстоящей поездке его спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера а Москву, о которой ранее в среду написало Bloomberg.

На вопрос, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме на следующей неделе, Трамп ответил утвердительно, но намекнул, что никаких конкретных планов пока нет.

"Если он будет там. Я буду там", — заявил президент США.

Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, Зеленский затягивает переговоры, Трамп не стал вдаваться в подробности, сказав лишь: "Я просто думаю, что ему, знаете ли, трудно дойти до цели".

Агентство отметило, что Зеленский публично исключил любые территориальные уступки Москве, заявив, что Киев не имеет права по конституции страны уступать какие-либо земли.

Напомним, на днях Трамп в очередной раз заявил, что у Зеленского нет карт. По его словам, "у него есть только он".

Также мы писали, что по данным The Telegraph, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский и Трамп финализируют сделку о финансировании Украины после войны на 800 млрд долларов.