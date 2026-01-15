Трамп заявив, що Зеленський заважає миру в Україні, а не Путін

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп знову зробив заяву про мир в Україні. За його словами, укладенню потенційної мирної угоди перешкоджає Київ, а не Росія.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству Reuters.

Що сказав Трамп про укладення миру в Україні

Як пише агентство, інтерв'ю було зроблено в Овальному кабінеті в середу, 14 січня. Під час цієї бесіди Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін готовий завершити свою війну проти України. Водночас він стверджує, що президент України Володимир Зеленський був більш стриманим.

"Я думаю, він (Путін — Ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, Україна менш готова до угоди", — сказав американський лідер.



На запитання про те, чому переговори під керівництвом США досі вирішили найбільший сухопутний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Reuters додало, що коментарі Трампа свідчать про невдоволення українським лідером, яке знову виникло. Відносини між двома президентами давно були напруженими, "хоча, схоже, за перший рік перебування Трампа на посаді президента їхня взаємодія покращилася".

"Часом Трамп був більш схильний приймати запевнення Путіна за чисту монету, ніж лідери деяких союзників США, що викликало невдоволення Києва, європейських столиць і американських законодавців, включно з деякими республіканцями", — пояснює агентство.

Також Трамп сказав Reuters, що йому нічого не було відомо про можливу майбутню поїздку його спецпредставника Стіва Віткоффа і зятя Джареда Кушнера до Москви, про яку раніше в середу написало Bloomberg.

На запитання, чи зустрінеться він із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі наступного тижня, Трамп відповів ствердно, але натякнув, що жодних конкретних планів поки що немає.

"Якщо він буде там. Я буду там", — заявив президент США.

Відповідаючи на запитання, чому, на його думку, Зеленський затягує переговори, Трамп не став вдаватися в подробиці, сказавши лише: "Я просто думаю, що йому, знаєте, важко дійти до мети".

Агентство зазначило, що Зеленський публічно виключив будь-які територіальні поступки Москві, заявивши, що Київ не має права за конституцією країни поступатися будь-якими землями.

Нагадаємо, днями Трамп укотре заявив, що у Зеленського немає карт. За його словами, "у нього є тільки він".

Також ми писали, що за даними The Telegraph, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Зеленський і Трамп фіналізують угоду про фінансування України після війни на 800 млрд доларів.