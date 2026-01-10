Зеленський і Трамп погодять угоду про відбудову на 800 млрд дол.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп вирушать на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там вони зустрінуться і фіналізують угоду про фінансування України після закінчення війни.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зустріч у Давосі

Очікується, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп завершать угоду, метою якої є фінансування післявоєнної відбудови України за рахунок позик, грантів та приватних інвестицій на суму приблизно 800 мільярдів доларів протягом десятиліття.

Спочатку президент України планував відвідати Білий дім наступного тижня, щоб підписати як план процвітання, так і окрему угоду про гарантії безпеки після війни. Однак європейські представники "Коаліції охочих" порадили Зеленському утриматися від поїздки до Вашингтона, запропонувавши Давос як більш підходяще місце для зустрічі з Трампом.

Зеленський заявив, що угода забезпечить економічне відновлення, відновлення робочих місць та повернення життя в Україну. Вона базується на угоді про корисні копалини, підписаній у 2024 році, яка надала американським інвесторам доступ до майбутніх гірничодобувних проектів в Україні.

Київ сподівається, що, запропонувавши Вашингтону частку в післявоєнній відбудові, зокрема в проектах, які Трамп міг би підтримати, президент США буде більш схильний надавати надійні гарантії безпеки.

BlackRock візьме участь у програмі

Стів Віткофф, посланець Трампа з питань миру, назвав угоду ключовим компонентом загального пакету угод про припинення вогню, узгоджених протягом останніх місяців. Після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі минулого тижня Віткофф оголосив, що найбільша у світі інвестиційна група BlackRock візьме участь у програмі.

На відміну від 20-пунктного мирного плану, деталі угоди про процвітання не були оприлюднені. Зеленський також наполягає на завершенні угоди між США та Україною щодо післявоєнних гарантій безпеки. Він стверджує, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України зараз фактично готовий до підписання з Трампом.

Нагадаємо, що експосол США Джон Гербст вважає: американський Конгрес готовий підтримати пакт про захист України. На його думку, республіканці та демократи не чинили б опір.

Раніше ми також інформували, що Зеленський сподівається отримати відповідь РФ щодо 20-пунктового мирного плану. Він вважає, що це має відбутися вже до кінця поточного місяця.