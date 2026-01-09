Відео
Головна Новини дня Трамп все зрозумів — експосол про гарантії безпеки на 50 років

Трамп все зрозумів — експосол про гарантії безпеки на 50 років

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 02:37
Конгрес США готовий підтримати 50-річний пакт про захист України, заявив Джон Гербст
Колишній посол США в Україні Джон Гербст. Фото: УНІАН

Експосол США Джон Гербст вважає, що американський Конгрес готовий підтримати 50-річний пакт про захист України. Головне, на його думку, що Білий дім перестав ігнорувати загрозу з боку РФ.

Про це Гербст заявив в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому Трамп змінив думку щодо гарантій безпеки

Гербст нагадав про напружену розмову лідерів наприкінці лютого. Тоді Зеленський намагався довести: Путіну не можна вірити, потрібна страховка.

"І ось тепер Трамп пропонує Зеленському гарантії безпеки. Це велика справа. Це важливий крок", — підкреслив експосол.

На його думку, різниця між пропозицією на 15 років (як це обговорюється зараз) і на 50 років (як хотілося б) не така критична. Набагато гірше — це "нуль гарантій", з яким ми жили раніше.

Гербст також зробив сміливий прогноз. Він вважає, що якби Трамп вирішив надати Україні захист на пів століття, політичного спротиву у Вашингтоні не було б.

"Республіканці, так само як і демократи, не чинили б опір", — запевнив дипломат. Це свідчить про те, що консенсус щодо підтримки Києва у США зберігається, незважаючи на внутрішні політичні баталії.

Раніше Гербст зробив заяву щодо термінів закінчення війни в Україні. Все залежить від рішучості Трампа та тиску на диктатора Путіна.

Також повідомлялось, що США очікують масовану ракетну атаку окупантів на Україну. Посольство країни закликало своїх громадян не ігнорувати тривоги найближчими днями.

США Дональд Трамп війна в Україні мирний план гарантії безпеки
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
