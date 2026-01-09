Конгрес США готовий підтримати 50-річний пакт про захист України, заявив Джон Гербст

Колишній посол США в Україні Джон Гербст. Фото: УНІАН

Експосол США Джон Гербст вважає, що американський Конгрес готовий підтримати 50-річний пакт про захист України. Головне, на його думку, що Білий дім перестав ігнорувати загрозу з боку РФ.

Про це Гербст заявив в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.

Чому Трамп змінив думку щодо гарантій безпеки

Гербст нагадав про напружену розмову лідерів наприкінці лютого. Тоді Зеленський намагався довести: Путіну не можна вірити, потрібна страховка.

"І ось тепер Трамп пропонує Зеленському гарантії безпеки. Це велика справа. Це важливий крок", — підкреслив експосол.

На його думку, різниця між пропозицією на 15 років (як це обговорюється зараз) і на 50 років (як хотілося б) не така критична. Набагато гірше — це "нуль гарантій", з яким ми жили раніше.

Гербст також зробив сміливий прогноз. Він вважає, що якби Трамп вирішив надати Україні захист на пів століття, політичного спротиву у Вашингтоні не було б.

"Республіканці, так само як і демократи, не чинили б опір", — запевнив дипломат. Це свідчить про те, що консенсус щодо підтримки Києва у США зберігається, незважаючи на внутрішні політичні баталії.

