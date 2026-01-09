Посольство США попередило громадян про небезпеку в Україні — очікують масовану атаку РФ

Система "Калібр" російських окупантів. Фото: росЗМІ

Найближчими днями Україна може опинитись під потужними ракетними атаками російських окупантів. Про можливий масований удар по всіх районах України, попередило посольство США в нашій країні і закликало своїх громадян не ігнорувати тривоги.

Відповідне попередження міститься на сайті відомства.

Про яку небезпеку повідомляє посольство США

Повідомлення про можливі атаки окупантів РФ. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням, американські дипломати отримали інформацію про можливий масований удар по всіх районах України і закликають не ігнорувати тривоги. Дипломати мають дані про можливу масовану атаку, яка може статися будь-якої миті.

Ризик зберігається протягом кількох наступних днів. Географія загрози — вся територія України ("all districts").

"Посольство США в Києві отримало інформацію щодо атаки, яка може відбутися у будь-який час протягом найближчих кількох днів", — зазначено в повідомленні.

Диппредставництво дало чітку інструкцію громадянам США, які перебувають в Україні. Головне правило — бути готовими до негайного укриття.

Дипломати рекомендують заздалегідь дізнатися, де найближче сховище, і спускатися туди одразу, щойно пролунає сигнал повітряної тривоги. Ігнорувати сирени зараз смертельно небезпечно.

Нагадаємо, 8 січня по всій території України оголошено повітряну тривогу. Вибухи були у Києві та Львові. Червоні на карті повітряних тривог усі області.

Також президент Зеленський відреагував на російські обстріли Запорізької та Дніпропетровської областей.