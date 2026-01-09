Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США ожидают мощный удар по Украине — предупредили об опасности

США ожидают мощный удар по Украине — предупредили об опасности

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 01:00
Посольство США предупредило граждан об опасности в Украине — ожидают массированную атаку РФ
Система "Калибр" российских оккупантов. Фото: росСМИ

В ближайшие дни Украина может оказаться под мощными ракетными атаками российских оккупантов. О возможном массированном ударе по всем районам Украины, предупредило посольство США в нашей стране и призвало своих граждан не игнорировать тревоги.

Соответствующее предупреждение содержится на сайте ведомства.

Реклама
Читайте также:

О какой опасности сообщает посольство США

США ожидают мощный удар по Украине — предупредили об опасности - фото 1
Сообщение о возможных атаках оккупантов РФ. Фото: Скриншот

Согласно сообщению, американские дипломаты получили информацию о возможном массированном ударе по всем районам Украины и призывают не игнорировать тревоги. Дипломаты имеют данные о возможной массированной атаке, которая может произойти в любой момент.

Риск сохраняется в течение нескольких следующих дней. География угрозы — вся территория Украины ("all districts").

"Посольство США в Киеве получило информацию об атаке, которая может произойти в любое время в течение ближайших нескольких дней", — указано в сообщении.

Диппредставительство дало четкую инструкцию гражданам США, которые находятся в Украине. Главное правило — быть готовыми к немедленному укрытию.

Дипломаты рекомендуют заранее узнать, где ближайшее убежище, и спускаться туда сразу, как только прозвучит сигнал воздушной тревоги. Игнорировать сирены сейчас смертельно опасно.

Напомним, 8 января по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы были в Киеве и Львове. Красные на карте воздушных тревог все области.

Также президент Зеленский отреагировал на российские обстрелы Запорожской и Днепропетровской областей.

США воздушная тревога опасность война в Украине атака посольство
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации