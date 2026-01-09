Посольство США предупредило граждан об опасности в Украине — ожидают массированную атаку РФ

Система "Калибр" российских оккупантов. Фото: росСМИ

В ближайшие дни Украина может оказаться под мощными ракетными атаками российских оккупантов. О возможном массированном ударе по всем районам Украины, предупредило посольство США в нашей стране и призвало своих граждан не игнорировать тревоги.

Соответствующее предупреждение содержится на сайте ведомства.

О какой опасности сообщает посольство США

Сообщение о возможных атаках оккупантов РФ. Фото: Скриншот

Согласно сообщению, американские дипломаты получили информацию о возможном массированном ударе по всем районам Украины и призывают не игнорировать тревоги. Дипломаты имеют данные о возможной массированной атаке, которая может произойти в любой момент.

Риск сохраняется в течение нескольких следующих дней. География угрозы — вся территория Украины ("all districts").

"Посольство США в Киеве получило информацию об атаке, которая может произойти в любое время в течение ближайших нескольких дней", — указано в сообщении.

Диппредставительство дало четкую инструкцию гражданам США, которые находятся в Украине. Главное правило — быть готовыми к немедленному укрытию.

Дипломаты рекомендуют заранее узнать, где ближайшее убежище, и спускаться туда сразу, как только прозвучит сигнал воздушной тревоги. Игнорировать сирены сейчас смертельно опасно.

Напомним, 8 января по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы были в Киеве и Львове. Красные на карте воздушных тревог все области.

Также президент Зеленский отреагировал на российские обстрелы Запорожской и Днепропетровской областей.