Зеленський закликав партнерів не гальмувати постачання ППО через атаки Росії

Зеленський доручив уряду посилити підтримку регіонів після атак
Дата публікації: 8 січня 2026 12:09
Президент Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Президент Володимир Зеленський повідомив про перебіг відновлювальних робіт у Дніпропетровській та Запорізькій областях після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За словами глави держави, у Запорізькій області електропостачання вже відновлено, і зараз воно здійснюється за встановленими графіками. Водночас на Дніпропетровщині аварійні роботи тривають.
Новина доповнюється...
