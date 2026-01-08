Зеленський закликав партнерів не гальмувати постачання ППО через атаки Росії

Президент Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив про перебіг відновлювальних робіт у Дніпропетровській та Запорізькій областях після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За словами глави держави, у Запорізькій області електропостачання вже відновлено, і зараз воно здійснюється за встановленими графіками. Водночас на Дніпропетровщині аварійні роботи тривають.

