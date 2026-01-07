Відео
Головна Новини дня Війна може завершитись найближим часом — Зеленський назвав термін

Війна може завершитись найближим часом — Зеленський назвав термін

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 20:04
Зеленський розповів, коли може завершитись війна в Україні
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президент

Президент України Володимир Зеленський допустив завершення війни з Росією у першій половині 2026 року. Перемовини щодо перемир’я досягли нового рубежу.

Про це глава держави сказав під час церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу у середу, 7 січня.

Читайте також:

Заява Зеленського

"Ми відзначаємо те, що перемовини досягли нового рубежу разом з нашими європейськими партнерами і, звісно, зі США і усіма учасниками "Коаліції охочих". Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства (головування Кіпру в Раді ЄС — ред.)", — сказав він.

Зазначимо, що головування Кіпру в Раді ЄС триватиме до 30 червня 2026 року.

Зеленський наголосив, що така агресивна війна має закінчитися.

Нагадаємо, що Зеленський сьогодні перебуває з робочим візитом на Кіпрі.

Також український президент розповів, чи готова Росія до завершення війни.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Кіпр перемір'я Рада Європи війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
