Зеленський розповів, коли може завершитись війна в Україні

Війна може завершитись найближим часом — Зеленський назвав термін
Президент України Володимир Зеленський допустив завершення війни з Росією у першій половині 2026 року. Перемовини щодо перемир’я досягли нового рубежу.
Про це глава держави сказав під час церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу у середу, 7 січня.
Заява Зеленського
"Ми відзначаємо те, що перемовини досягли нового рубежу разом з нашими європейськими партнерами і, звісно, зі США і усіма учасниками "Коаліції охочих". Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства (головування Кіпру в Раді ЄС — ред.)", — сказав він.
Зазначимо, що головування Кіпру в Раді ЄС триватиме до 30 червня 2026 року.
Зеленський наголосив, що така агресивна війна має закінчитися.
Нагадаємо, що Зеленський сьогодні перебуває з робочим візитом на Кіпрі.
Також український президент розповів, чи готова Росія до завершення війни.
