Главная Новости дня Война может завершиться в ближайшее время — Зеленский назвал срок

Война может завершиться в ближайшее время — Зеленский назвал срок

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 20:04
Зеленский рассказал, когда может завершиться война в Украине
Владимир Зеленский. Фото: Офис президент

Президент Украины Владимир Зеленский допустил завершение войны с Россией в первой половине 2026 года. Переговоры о перемирии достигли нового рубежа.

Об этом глава государства сказал во время церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза в среду, 7 января.

Читайте также:

Заявление Зеленского

"Мы отмечаем то, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, с США и всеми участниками "Коалиции желающих". Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства (председательство Кипра в Совете ЕС — ред.)", — сказал он.

Отметим, что председательство Кипра в Совете ЕС продлится до 30 июня 2026 года.

Зеленский отметил, что такая агрессивная война должна закончиться.

Напомним, что Зеленский сегодня находится с рабочим визитом на Кипре.

Также украинский президент рассказал, готова ли Россия к завершению войны.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
