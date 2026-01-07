Зеленский рассказал, когда может завершиться война в Украине

Владимир Зеленский. Фото: Офис президент

Президент Украины Владимир Зеленский допустил завершение войны с Россией в первой половине 2026 года. Переговоры о перемирии достигли нового рубежа.

Об этом глава государства сказал во время церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза в среду, 7 января.

Заявление Зеленского

"Мы отмечаем то, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, с США и всеми участниками "Коалиции желающих". Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства (председательство Кипра в Совете ЕС — ред.)", — сказал он.

Отметим, что председательство Кипра в Совете ЕС продлится до 30 июня 2026 года.

Зеленский отметил, что такая агрессивная война должна закончиться.

Напомним, что Зеленский сегодня находится с рабочим визитом на Кипре.

Также украинский президент рассказал, готова ли Россия к завершению войны.