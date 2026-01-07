Зеленский рассказал, когда может быть прекращение огня

Готова ли Россия к прекращению огня — Зеленский ответил
Представители Соединенных Штатов Америки ведут переговоры с Россией о прекращении огня в Украине. Однако пока четких ответов нет.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате Офиса президента в среду, 7 января.
В каких вопросах "Россия крутит носом"
"Американцы точно ведут переговоры с "русскими". Проговаривают разные варианты. Отвечу очень просто, что пока "Россия крутит носом", но партнеры у нас достаточно сильные, некоторые из них особенно, и могут нос открутить, если захотят", — сказал он.
Напомним, 6 января состоялась встреча "Коалиции желающих". Новый глава ОП рассказал о результатах.
Сегодня, 7 января, Зеленский находится с рабочим визитом на Кипре.
