Главная Новости дня Готова ли Россия к прекращению огня — Зеленский ответил

Готова ли Россия к прекращению огня — Зеленский ответил

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 15:38
Зеленский рассказал, когда может быть прекращение огня
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Представители Соединенных Штатов Америки ведут переговоры с Россией о прекращении огня в Украине. Однако пока четких ответов нет.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате Офиса президента в среду, 7 января.

Читайте также:

В каких вопросах "Россия крутит носом"

"Американцы точно ведут переговоры с "русскими". Проговаривают разные варианты. Отвечу очень просто, что пока "Россия крутит носом", но партнеры у нас достаточно сильные, некоторые из них особенно, и могут нос открутить, если захотят", — сказал он.

Напомним, 6 января состоялась встреча "Коалиции желающих". Новый глава ОП рассказал о результатах.

Сегодня, 7 января, Зеленский находится с рабочим визитом на Кипре.

Владимир Зеленский переговоры война в Украине Россия мирные переговоры
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
