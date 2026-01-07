Зеленский прибыл на Кипр - будут встречи с лидерами ЕС и выступление

Владимир Зеленский прибыл на Кипр. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом на Кипр в среду, 7 января. В рамках визита запланирован ряд встреч на высшем политическом уровне, а также участие в мероприятиях, связанных с европейской повесткой дня. Программа пребывания предусматривает переговоры Владимира Зеленского с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Отдельно глава Украинского государства встретится с архиепископом Кипра Георгием.

Новость дополняется...

