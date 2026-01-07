Зеленський прибув до Кіпру — будуть зустрічі з лідерами ЄС і виступ

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Кіпру у середу, 7 січня. У межах візиту запланована низка зустрічей на найвищому політичному рівні, а також участь у заходах, пов’язаних із європейським порядком денним. Програма перебування передбачає переговори Володимира Зеленського з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Окремо глава Української держави зустрінеться з архієпископом Кіпру Георгієм.

