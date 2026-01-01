Відео
Головна Новини дня Зеленський привітав Кіпр з початком головування у Раді ЄС

Зеленський привітав Кіпр з початком головування у Раді ЄС

Дата публікації: 1 січня 2026 18:29
Зеленський провів розмову з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом — деталі
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Кіпру Нікосом Христодулідісом. Глава держави привітав країну із початком головування у Раді Євросоюзу. Крім того, лідери обговорили результати переговорів у Флориді та мирний план для завершення війни.

Про це президент повідомив у своєму Telegram у четвер, 1 січня.

"Саме Кіпр відсьогодні починає головувати в Раді Євросоюзу, привітав пана Президента. Ми розраховуємо на сильні рішення, які зміцнять Україну та всю Європу протягом цих пів року. Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування. Членство України у Європейському Союзі — це одна з гарантій безпеки для нас, і ми зі свого боку завжди робимо все необхідне", — написав Зеленський.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
