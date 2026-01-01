Зеленський провів розмову з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом — деталі

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Кіпру Нікосом Христодулідісом. Глава держави привітав країну із початком головування у Раді Євросоюзу. Крім того, лідери обговорили результати переговорів у Флориді та мирний план для завершення війни.

Про це президент повідомив у своєму Telegram у четвер, 1 січня.

"Саме Кіпр відсьогодні починає головувати в Раді Євросоюзу, привітав пана Президента. Ми розраховуємо на сильні рішення, які зміцнять Україну та всю Європу протягом цих пів року. Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування. Членство України у Європейському Союзі — це одна з гарантій безпеки для нас, і ми зі свого боку завжди робимо все необхідне", — написав Зеленський.

