Зеленський висловив співчуття народу Швейцарії — сталася трагедія

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив своїх рідних та близьких у Швейцарії. На гірськолижному курорті країни Кран-Монтана стався вибух.

Про це Зеленський повідомив в офіційному акаунті Х у четвер, 1 січня.

Реакція Зеленського на трагедію у Швейцарії

У Швейцарії у Новий рік сталася руйнівна катастрофа. За наявною інформацією, на гірськолижному курорті Кран-Монтана стався вибух із великою кількістю жертв. Внаслідок пожежі у барі Constellation, де проходила новорічна вечірка, близько сорока людей загинули і отримали поранення ще близько ста людей.

"Ми сумуємо щоразу, коли втрачаються життя. Найголовніше — зробити все, щоб подібні трагедії більше ніколи не траплялися у світі", — зазначив Зеленський.

Президент висловлюємо співчуття народу Швейцарії, та всім, хто втратив своїх рідних та близьких. Він побажав швидкого одужання всім, хто постраждав.

Нагадаємо, що стався вибух під час святкування Нового року в швейцарському курортному містечку Кран-Монтана. Інцидент забрав життя близько 40 людей.

Раніше ми також інформували, що в Амстердамі 1 січня загорілася церква Вонделкерк. Вона була побудована в 1872 році.