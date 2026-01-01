Відео
Головна Новини дня Зеленський висловив співчуття через трагедію на курорті Швейцарії

Зеленський висловив співчуття через трагедію на курорті Швейцарії

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 17:10
Зеленський висловив співчуття народу Швейцарії — сталася трагедія
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив своїх рідних та близьких у Швейцарії. На гірськолижному курорті країни Кран-Монтана стався вибух.

Про це Зеленський повідомив в офіційному акаунті Х у четвер, 1 січня.

Читайте також:

Реакція Зеленського на трагедію у Швейцарії

У Швейцарії у Новий рік сталася руйнівна катастрофа. За наявною інформацією, на гірськолижному курорті Кран-Монтана стався вибух із великою кількістю жертв.  Внаслідок пожежі у барі Constellation, де проходила новорічна вечірка, близько сорока людей загинули і отримали поранення ще близько ста людей. 

Зеленський висловив співчуття через трагедію на курорті Швейцарії - фото 1
Допис Зеленського у Х. Фото: скриншот

"Ми сумуємо щоразу, коли втрачаються життя. Найголовніше — зробити все, щоб подібні трагедії більше ніколи не траплялися у світі", — зазначив Зеленський. 

Президент висловлюємо співчуття народу Швейцарії, та всім, хто втратив своїх рідних та близьких. Він побажав швидкого одужання всім, хто постраждав.

Нагадаємо, що стався вибух під час святкування Нового року в швейцарському курортному містечку Кран-Монтана. Інцидент забрав життя близько 40 людей. 

Раніше ми також інформували, що в Амстердамі 1 січня загорілася церква Вонделкерк. Вона була побудована в 1872 році.

Володимир Зеленський трагедія вибух Швейцарія курорти катастрофа
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
