Зеленский выразил соболезнования из-за трагедии в Швейцарии

Зеленский выразил соболезнования из-за трагедии в Швейцарии

Дата публикации 1 января 2026 17:10
Зеленский выразил соболезнования народу Швейцарии - произошла трагедия
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в Швейцарии. На горнолыжном курорте страны Кран-Монтана произошел взрыв.

Об этом Зеленский сообщил в официальном аккаунте Х в четверг, 1 января.

Читайте также:

Реакция Зеленского на трагедию в Швейцарии

В Швейцарии в Новый год произошла разрушительная катастрофа. По имеющейся информации, на горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел взрыв с большим количеством жертв. В результате пожара в баре Constellation, где проходила новогодняя вечеринка, около сорока человек погибли и получили ранения еще около ста человек.

Зеленський висловив співчуття через трагедію на курорті Швейцарії - фото 1
Сообщение Зеленского в Х. Фото: скриншот

"Мы скорбим каждый раз, когда теряются жизни. Самое главное — сделать все, чтобы подобные трагедии больше никогда не случались в мире", — отметил Зеленский.

Президент выражает соболезнования народу Швейцарии, и всем, кто потерял своих родных и близких. Он пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал.

Напомним, что произошел взрыв во время празднования Нового года в швейцарском курортном городке Кран-Монтана. Инцидент унес жизни около 40 человек.

Ранее мы также информировали, что в Амстердаме 1 января загорелась церковь Вонделкерк. Она была построена в 1872 году.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
