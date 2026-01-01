Пожар в Амстердаме 1 января — горела церковь

Пожар в церкви в Амстердаме. Фото: Reuters

В Амстердаме утром 1 января загорелась церковь Вонделкерк Она была была была построена в 1872 году.

Об этом сообщает Lokmak Times.

Отмечается, что около 00:45 поступило сообщение о пожаре в церкви Вонделкерк. После получения информации на место происшествия прибыли аварийные службы.

Сначала пожар начался на крыше церкви, однако за короткое время охватил все здание. На видео распространенных в соцсетях видно, насколько пожар масштабный.

В то же время представитель пожарной службы заявил, что прилагаются все усилия, чтобы "спасти то, что еще уцелело".

"Но да, вы все еще можете видеть ветер, пламя, искры. Сейчас мы действительно сосредоточены на спасении того, что еще стоит. Но это происходит очень быстро", — сказал он.

Также он добавил, что башня рухнула и упала посреди церкви, в результате чего загорелись еще несколько частей здания.

Местных жителей просят закрыть окна и двери и избегать мест с сильным задымлением, поскольку искры от старой древесины представляли угрозу для близлежащих зданий и пешеходов.

Власти объявили чрезвычайную ситуацию в регионе, выдав национальный уровень тревоги из-за сильного задымления и эвакуировав людей из соседних домов, чтобы предотвратить риск падения обломков и искр.

Сейчас причину пожара все еще расследуют на фоне сообщений о многочисленных пожарах в Новый год по всей территории Нидерландов.

