Головна Новини дня На новорічну ніч в Амстердамі горіла церква — відео

На новорічну ніч в Амстердамі горіла церква — відео

Дата публікації: 1 січня 2026 08:44
Пожежа в Амстердамі 1 січня — горіла церква
Пожежа в церкві в Амстердамі. Фото: Reuters

В Амстердамі вранці 1 січня загорілася церква Вонделкерк Вона була була побудована в 1872 році.

Про це повідомляє Lokmak Times. 

Читайте також:

Пожежа в церкві в Амстердамі

Зазначається, що близько 00:45 налійшло повідомлення про пожежу в церкві Вонделкерк. Після отримання інформації на місце події прибули аварійні служби.

Спершу пожежа почалася на даху церкви, проте за короткий час охопила всю будівлю. На відео поширених у соцмережах видно, наскільки пожежа масштабна.

Водночас представник пожежної служби заявив, що докладаються всі зусилля, щоб "врятувати те, що ще вціліло".

"Але так, ви все ще можете бачити вітер, полум'я, іскри. Зараз ми дійсно зосереджені на порятунку того, що ще стоїть. Але це відбувається дуже швидко", — сказав він.

Також він додав, що вежа завалилася і впала посеред церкви, внаслідок чого загорілися ще кілька частин будівлі.

Місцевих жителів просять зачинити вікна та двері й уникати місць із сильним задимленням, оскільки іскри від старої деревини становили загрозу для прилеглих будівель і пішоходів.

Влада оголосила надзвичайну ситуацію в регіоні, видавши національний рівень тривоги через сильне задимлення та евакуювавши людей з сусідніх будинків, щоб запобігти ризику падіння уламків та іскор.

Наразі причину пожежі все ще розслідують на тлі повідомлень про численні пожежі у Новий рік по всій території Нідерландів.

Нагадаємо, нещодавно під Одесою згорів триповерховий будинок. Обійшлося без постраждалих. 

Також ми писали, що  26 листопада, в Гонконзі сталася масштабна пожежа, яка охопила кілька висоток. Вона стала найбільш смертоносною з листопада 1996 року.

пожежа церква Нідерланди Новий рік Амстердам
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
