Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Гонконзі спалахнув багатоповерховий житловий комплекс — фото

У Гонконзі спалахнув багатоповерховий житловий комплекс — фото

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 17:25
Оновлено: 17:25
Пожежа в Гонконзі 26 листопада охопила багатоповерхівки — є загиблі
Пожежа в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

У Гонконзі в середу, 26 листопада, сталася масштабна пожежа, що охопила декілька багатоповерхівок. Внаслідок цього загинули 14 людей, також є поранені.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Пожежа в Гонконзі 26 листопада

Потужне полум’я миттєво охопило бамбукові риштування, встановлені для зовнішніх ремонтних робіт житлового комплексу, через що багато мешканців опинилися заблокованими в квартирах.

Загалом у комплексі мешкає понад 4000 людей в 2000 квартирах. У березні уряд країни поступово почав відмовлятися від бамбукових риштувань з міркувань безпеки.

Пожежа в Гонконзі 26 листопада
Масштабна пожежа в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Пожежа в Гонконзі
Пожежа в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Пожежники повідомили, що наразі відсутня точна інформація про кількість людей, які можуть перебувати всередині будівель.

Відомо, що серед 14 загиблих є пожежник. Наразі є інформація про 16 поранених. Рівень тривоги підвищений до найвищого. 

Масштабна пожежа в Гонконзі
Пожежа в житлових комплексах Гонконгу. Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Пожежа в ЖК Гонконгу
Чоловік на тлі палаючих будинків. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Один з мешканців ЖК зазначив, що почув дуже гучний шум та побачив масштабну пожежу.

"Я одразу ж повернувся, щоб зібрати свої речі. Я навіть не знаю, як почуваюся зараз. Я просто думаю про те, де я спатиму сьогодні ввечері, бо, ймовірно, не зможу повернутися додому", — каже 66-річний Гаррі Ченг.

Відомо, що це найпотужніша пожежа в Гонконзі з листопада 1996 року.

Нагадаємо, 20 листопада в Києві сталася пожежа в багатоповерхівці внаслідок вибуху зарядної станції.

А 16 листопада в Аргентині сталася масштабна пожежа через вибух на хімічному заводі

смерть пожежа вогонь Гонконг пожежники
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації