Пожежа в Гонконзі 26 листопада охопила багатоповерхівки — є загиблі

Пожежа в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

У Гонконзі в середу, 26 листопада, сталася масштабна пожежа, що охопила декілька багатоповерхівок. Внаслідок цього загинули 14 людей, також є поранені.

Про це повідомляє Reuters.

Пожежа в Гонконзі 26 листопада

Потужне полум’я миттєво охопило бамбукові риштування, встановлені для зовнішніх ремонтних робіт житлового комплексу, через що багато мешканців опинилися заблокованими в квартирах.

A significant fire occurred this afternoon at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, China, and it is still ongoing. At least four individuals have lost their lives, and multiple others, including firefighters, have sustained injuries. pic.twitter.com/yDEx8WnvKl — Bosmanbusinessworldforum (@bosmanakanbi) November 26, 2025

Загалом у комплексі мешкає понад 4000 людей в 2000 квартирах. У березні уряд країни поступово почав відмовлятися від бамбукових риштувань з міркувань безпеки.

Масштабна пожежа в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Пожежа в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Пожежники повідомили, що наразі відсутня точна інформація про кількість людей, які можуть перебувати всередині будівель.

Відомо, що серед 14 загиблих є пожежник. Наразі є інформація про 16 поранених. Рівень тривоги підвищений до найвищого.

Пожежа в житлових комплексах Гонконгу. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Чоловік на тлі палаючих будинків. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Один з мешканців ЖК зазначив, що почув дуже гучний шум та побачив масштабну пожежу.

"Я одразу ж повернувся, щоб зібрати свої речі. Я навіть не знаю, як почуваюся зараз. Я просто думаю про те, де я спатиму сьогодні ввечері, бо, ймовірно, не зможу повернутися додому", — каже 66-річний Гаррі Ченг.

Current situation in Hong Kong. pic.twitter.com/UoLBnN12P1 — Mr. Emmanuel Motelin 🇰🇪🇨🇦 (@EmmanuelMotelin) November 26, 2025

Відомо, що це найпотужніша пожежа в Гонконзі з листопада 1996 року.

