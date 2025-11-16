На хімзаводі в Аргентині сталися вибухи і виникла пожежа

Пожежа на хімзаводі в Аргентині. Фото: скріншот із відео

У п'ятницю ввечері, 16 листопада, в Аргентині внаслідок вибуху на хімічному заводі виникла масштабна пожежа. Близько десятка людей постраждали.

Про це повідомляє La Capital.

Реклама

Читайте також:

Вибухи на хімзаводі в Амстердамі

Як пише видання, інцидент стався в промисловій зоні Carlos Spegazzini муніципалітету Ейсеса, недалеко від Буенос-Айреса.

Аварія сталася близько 21:00 на агрохімічному підприємстві. Крім цього, від ударної хвилі постраждали завод пластмас і лакофарбовий завод. Унаслідок вибуху виникла масштабна пожежа.

Мер Есейси Гастон Гранадос підтвердив, що в прилеглих медичних центрах уже постраждали близько десятка людей. Вони отримали легкі травми.

Пожежу поки що не виходить локалізувати, а правоохоронці намагаються з'ясувати обставини інциденту.

Нагадаємо, у вівторок, 7 жовтня, в центрі Парижа поруч із резиденцією прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню прогримів потужний вибух. У ЗМІ писали, що поруч спалахнув автомобіль.

Також ми писали, що 7 листопада в Буковелі сталася масштабна пожежа в готелі. 70 осіб було евакуйовано.