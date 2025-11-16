На хімзаводі в Аргентині сталися вибухи і виникла пожежа

В Аргентині стався вибух на хімзаводі
У п'ятницю ввечері, 16 листопада, в Аргентині внаслідок вибуху на хімічному заводі виникла масштабна пожежа. Близько десятка людей постраждали.
Про це повідомляє La Capital.
Вибухи на хімзаводі в Амстердамі
Як пише видання, інцидент стався в промисловій зоні Carlos Spegazzini муніципалітету Ейсеса, недалеко від Буенос-Айреса.
Аварія сталася близько 21:00 на агрохімічному підприємстві. Крім цього, від ударної хвилі постраждали завод пластмас і лакофарбовий завод. Унаслідок вибуху виникла масштабна пожежа.
Мер Есейси Гастон Гранадос підтвердив, що в прилеглих медичних центрах уже постраждали близько десятка людей. Вони отримали легкі травми.
Пожежу поки що не виходить локалізувати, а правоохоронці намагаються з'ясувати обставини інциденту.
