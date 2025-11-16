Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Аргентине произошел взрыв на химзаводе

В Аргентине произошел взрыв на химзаводе

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 02:50
обновлено: 03:13
На химзаводе в Аргентине произошли взрывы и возник пожар
Пожар на химзаводе в Аргентине. Фото: скриншот из видео

В пятницу вечером, 16 ноября, в Аргентине в результате взрыва на химическом заводе возник масштабный пожар. Около десятка людей пострадали.

Об этом сообщает La Capital.

Реклама
Читайте также:

Взрывы на химзаводе в Амстердаме

Как пишет издание, инцидент произошел в промышленной зоне Carlos Spegazzini муниципалитета Эйсеса, недалеко от Буэнос-Айреса.

Авария произошла около 21:00 на агрохимическом предприятии. Помимо этого, от ударной волны пострадали завод пластмасс и лакокрасочный завод. В результате взрыва возник масштабный пожар.

Мэр Эсейсы Гастон Гранадос подтвердил, что в близлежащих медицинских центрах уже пострадали около десятка человек. Они получили легкие травмы.

Пожар пока что не выходит локализовать, а правоохранители пытаются выяснить обстоятельства инцидента.

Напомним, во вторник, 7 октября, в центре Парижа рядом с резиденций премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню прогремел мощный взрыв. В СМИ писали, что рядом вспыхнул автомобиль.

Также мы писали, что 7 ноября в Буковеле произошел масштабный пожар в отеле. 70 человек было эвакуировано.

пожар взрыв Аргентина спасатели химический завод пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации