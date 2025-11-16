На химзаводе в Аргентине произошли взрывы и возник пожар

Пожар на химзаводе в Аргентине. Фото: скриншот из видео

В пятницу вечером, 16 ноября, в Аргентине в результате взрыва на химическом заводе возник масштабный пожар. Около десятка людей пострадали.

Об этом сообщает La Capital.

Реклама

Читайте также:

Взрывы на химзаводе в Амстердаме

Как пишет издание, инцидент произошел в промышленной зоне Carlos Spegazzini муниципалитета Эйсеса, недалеко от Буэнос-Айреса.

Авария произошла около 21:00 на агрохимическом предприятии. Помимо этого, от ударной волны пострадали завод пластмасс и лакокрасочный завод. В результате взрыва возник масштабный пожар.

Мэр Эсейсы Гастон Гранадос подтвердил, что в близлежащих медицинских центрах уже пострадали около десятка человек. Они получили легкие травмы.

Пожар пока что не выходит локализовать, а правоохранители пытаются выяснить обстоятельства инцидента.

Напомним, во вторник, 7 октября, в центре Парижа рядом с резиденций премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню прогремел мощный взрыв. В СМИ писали, что рядом вспыхнул автомобиль.

Также мы писали, что 7 ноября в Буковеле произошел масштабный пожар в отеле. 70 человек было эвакуировано.