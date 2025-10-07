Видео
Главная Новости дня В Париже возле резиденции премьера прогремел взрыв — видео

В Париже возле резиденции премьера прогремел взрыв — видео

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 15:17
В центре Парижа прогремел мощный взрыв
Дым в результате взрыва в центре Парижа 7 октября 2025 года. Фото: кадр из видео

Во вторник, 7 октября, в центре Парижа, вблизи резиденции премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, прогремел мощный взрыв. Сообщается, что рядом вспыхнул автомобиль.

Об этом информируют местные СМИ, в частности Le Parisien.

Читайте также:

Взрыв в Париже возле резиденции премьера — что известно

Итак, сегодня, 7 октября, в центре Парижа вспыхнул грузовой автомобиль недалеко от резиденции премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. По данным местных СМИ, был слышен мощный взрыв.

Как известно, взрыв прогремел во время запланированной встречи премьера Лекорню с коллегами-политиками из центрального блока.

Вибух у Парижі 7 жовтня
Улица в Париже, где произошел взрыв. Фото: Le Parisien

По информации правоохранителей, внутри находились баллоны с газом. Отмечается, что в результате взрыва возгорания баллонов не произошло.

Как сообщают в пожарной службе, причиной звука взрыва стали небольшие аэрозольные баллончики, а не газ.

Автомобиль, который загорелся, принадлежит компании Cielis, ответственной за общественное освещение в Париже. По словам пожарного, оборудование компании, которое использовалось для обнаружения коротких замыканий, загорелось, и пламя распространилось по всему грузовику.

Вокруг автомобиля установили периметр безопасности. Огонь не распространился на соседние дома, никто не пострадал.

Недавно мы информировали, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку.

Также мы сообщали, что в начале сентября Нижняя палата парламента Франции объявила вотум недоверия правительству.

Франция пожар взрыв Париж политики
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
