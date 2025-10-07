В центре Парижа прогремел мощный взрыв

В Париже возле резиденции премьера прогремел взрыв — видео
Во вторник, 7 октября, в центре Парижа, вблизи резиденции премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, прогремел мощный взрыв. Сообщается, что рядом вспыхнул автомобиль.
Об этом информируют местные СМИ, в частности Le Parisien.
Incendie en cours rue de Varenne à Paris, une camionnette prend feu à quelques dizaines de mètres de Matignon où sont réunis Sébastien Lecornu, Gabriel Attal et Edouard Philippe notamment @franceinfo pic.twitter.com/aN9dOOlL3F- AudreyTison (@AudreyTison) 7 октября 2025 года
Взрыв в Париже возле резиденции премьера — что известно
Итак, сегодня, 7 октября, в центре Парижа вспыхнул грузовой автомобиль недалеко от резиденции премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. По данным местных СМИ, был слышен мощный взрыв.
Как известно, взрыв прогремел во время запланированной встречи премьера Лекорню с коллегами-политиками из центрального блока.
По информации правоохранителей, внутри находились баллоны с газом. Отмечается, что в результате взрыва возгорания баллонов не произошло.
Как сообщают в пожарной службе, причиной звука взрыва стали небольшие аэрозольные баллончики, а не газ.
Автомобиль, который загорелся, принадлежит компании Cielis, ответственной за общественное освещение в Париже. По словам пожарного, оборудование компании, которое использовалось для обнаружения коротких замыканий, загорелось, и пламя распространилось по всему грузовику.
Вокруг автомобиля установили периметр безопасности. Огонь не распространился на соседние дома, никто не пострадал.
Недавно мы информировали, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку.
Также мы сообщали, что в начале сентября Нижняя палата парламента Франции объявила вотум недоверия правительству.
Читайте Новини.LIVE!