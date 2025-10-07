У центрі Парижа пролунав потужний вибух

Дим внаслідок вибуху у центрі Парижі 7 жовтня 2025 року. Фото: кадр з відео

У вівторок, 7 жовтня, в центрі Парижа поблизу резиденції прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню пролунав потужний вибух. Повідомляється, що поруч спалахнув автомобіль.

Про це інформують місцеві ЗМІ, зокрема Le Parisien.

Incendie en cours rue de Varenne à Paris, une camionnette prend feu à quelques dizaines de mètres de Matignon où sont réunis Sébastien Lecornu, Gabriel Attal et Edouard Philippe notamment @franceinfo pic.twitter.com/aN9dOOlL3F — AudreyTison (@AudreyTison) October 7, 2025

Вибух у Парижі біля резиденції прем'єра — що відомо

Отже, сьогодні, 7 жовтня, в центрі Парижа спалахнув вантажний автомобіль неподалік резиденції прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню. За даними місцевих ЗМІ, було чути потужний вибух.

Як відомо, вибух прогримів під час запланованої зустрічі прем'єра Лекорню з колегами-політиками з центрального блоку.

Вулиця у Парижі, де стався вибух. Фото: Le Parisien

За інформацією правоохоронців, всередині знаходилися балони з газом. Зазначається, що внаслідок вибуху загоряння балонів не сталося.

Як повідомляють у пожежній службі, причиною звуку вибуху стали невеликі аерозольні балончики, а не газ.

Автомобіль, який загорівся, належить компанії Cielis, відповідальній за громадське освітлення в Парижі. За словами пожежника, обладнання компанії, яке використовувалося для виявлення коротких замикань, загорілося, і полум'я поширилося всією вантажівкою.

Навколо автомобіля встановили периметр безпеки. Вогонь не поширився на сусідні будинки, ніхто не постраждав.

Навколо автомобіля встановили периметр безпеки. Вогонь не поширився на сусідні будинки, ніхто не постраждав.

Також ми повідомляли, що на початку вересня Нижня палата парламенту Франції оголосила вотум недовіри уряду.