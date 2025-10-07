Відео
Головна Новини дня У Парижі біля резиденції премʼєра пролунав вибух — відео

У Парижі біля резиденції премʼєра пролунав вибух — відео

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 15:17
У центрі Парижа пролунав потужний вибух
Дим внаслідок вибуху у центрі Парижі 7 жовтня 2025 року. Фото: кадр з відео

У вівторок, 7 жовтня, в центрі Парижа поблизу резиденції прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню пролунав потужний вибух. Повідомляється, що поруч спалахнув автомобіль.

Про це інформують місцеві ЗМІ, зокрема Le Parisien.

Читайте також:

Вибух у Парижі біля резиденції прем'єра — що відомо

Отже, сьогодні, 7 жовтня, в центрі Парижа спалахнув вантажний автомобіль неподалік резиденції прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню. За даними місцевих ЗМІ, було чути потужний вибух.

Як відомо, вибух прогримів під час запланованої зустрічі прем'єра Лекорню з колегами-політиками з центрального блоку.

Вибух у Парижі 7 жовтня
Вулиця у Парижі, де стався вибух. Фото: Le Parisien

За інформацією правоохоронців, всередині знаходилися балони з газом. Зазначається, що внаслідок вибуху загоряння балонів не сталося.

Як повідомляють у пожежній службі, причиною звуку вибуху стали невеликі аерозольні балончики, а не газ. 

Автомобіль, який загорівся, належить компанії Cielis, відповідальній за громадське освітлення в Парижі. За словами пожежника, обладнання компанії, яке використовувалося для виявлення коротких замикань, загорілося, і полум'я поширилося всією вантажівкою.

Навколо автомобіля встановили периметр безпеки. Вогонь не поширився на сусідні будинки, ніхто не постраждав.

Нещодавно ми інформували, що прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав у відставку.

Також ми повідомляли, що на початку вересня Нижня палата парламенту Франції оголосила вотум недовіри уряду.

Франція пожежа вибух Париж політики
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
