У центрі Парижа пролунав потужний вибух

У Парижі біля резиденції премʼєра пролунав вибух — відео
У вівторок, 7 жовтня, в центрі Парижа поблизу резиденції прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню пролунав потужний вибух. Повідомляється, що поруч спалахнув автомобіль.
Про це інформують місцеві ЗМІ, зокрема Le Parisien.
Incendie en cours rue de Varenne à Paris, une camionnette prend feu à quelques dizaines de mètres de Matignon où sont réunis Sébastien Lecornu, Gabriel Attal et Edouard Philippe notamment @franceinfo pic.twitter.com/aN9dOOlL3F— AudreyTison (@AudreyTison) October 7, 2025
Вибух у Парижі біля резиденції прем'єра — що відомо
Отже, сьогодні, 7 жовтня, в центрі Парижа спалахнув вантажний автомобіль неподалік резиденції прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню. За даними місцевих ЗМІ, було чути потужний вибух.
Як відомо, вибух прогримів під час запланованої зустрічі прем'єра Лекорню з колегами-політиками з центрального блоку.
За інформацією правоохоронців, всередині знаходилися балони з газом. Зазначається, що внаслідок вибуху загоряння балонів не сталося.
Як повідомляють у пожежній службі, причиною звуку вибуху стали невеликі аерозольні балончики, а не газ.
Автомобіль, який загорівся, належить компанії Cielis, відповідальній за громадське освітлення в Парижі. За словами пожежника, обладнання компанії, яке використовувалося для виявлення коротких замикань, загорілося, і полум'я поширилося всією вантажівкою.
Навколо автомобіля встановили периметр безпеки. Вогонь не поширився на сусідні будинки, ніхто не постраждав.
Нещодавно ми інформували, що прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав у відставку.
Також ми повідомляли, що на початку вересня Нижня палата парламенту Франції оголосила вотум недовіри уряду.
