Себастьян Лекорню. Фото: Getty Images

Себастьян Лекорню подав у відставку з посади прем'єр-міністра Франції. Це трапилось наступного дня після представлення нового уряду.

Про це повідомляє Le Figaro.

Відставка прем'єр-міністра Франції

Посилаючись на повідомлення з Єлисейського палацу, видання повідомляє, що Себастьян Лекорню подав у відставку, яку прийняв президент Франції Еммануель Макрон.

Відставка відбулася вже через день після того, як Лекорню представив свій Кабінет міністрів.

Водночас голова Національного об'єднання та лідер опозиції Джордан Барделла заявив, що "без повернення до виборів і без розпуску Національних зборів не може бути відновленої стабільності".

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що уряд Франції йде у відставку. За таке рішення проголосували 194 депутатів з 364, які взяли участь у голосуванні.

