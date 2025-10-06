Відео
Україна
Головна Новини дня Прем'єр Франції подав у відставку — Макрон її прийняв

Прем'єр Франції подав у відставку — Макрон її прийняв

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 12:51
Себастьян Лекорню подав у відставку з посади прем'єр-міністра
Себастьян Лекорню. Фото: Getty Images

Себастьян Лекорню подав у відставку з посади прем'єр-міністра Франції. Це трапилось наступного дня після представлення нового уряду.

Про це повідомляє Le Figaro

Читайте також:

Відставка прем'єр-міністра Франції

Посилаючись на повідомлення з Єлисейського палацу, видання повідомляє, що Себастьян Лекорню подав у відставку, яку прийняв президент Франції Еммануель Макрон. 

Відставка відбулася вже через день після того, як Лекорню представив свій Кабінет міністрів. 

Водночас голова Національного об'єднання та лідер опозиції Джордан Барделла заявив, що "без повернення до виборів і без розпуску Національних зборів не може бути відновленої стабільності".

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що уряд Франції йде у відставку. За таке рішення проголосували 194 депутатів з 364, які взяли участь у голосуванні.

Також ми писали, що у Київраді ініціювали дострокову відставку Кличка. Депутат Андрій Вітренко зареєстрував проєкт рішення про висловлення недовіри меру столиці. 

Кабінет міністрів Франція Емманюель Макрон уряд відставка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
