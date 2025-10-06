Видео
Главная Новости дня Премьер Франции подал в отставку — Макрон ее принял

Премьер Франции подал в отставку — Макрон ее принял

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 12:51
Себастьян Лекорю подал в отставку с должности премьер-министра
Себастьян Лекорню. Фото: Getty Images

Себастьян Лекорню подал в отставку с должности премьер-министра Франции. Это произошло на следующий день после представления нового правительства.

Об этом сообщает Le Figaro.

Читайте также:

Отставка премьер-министра Франции

Ссылаясь на сообщение из Елисейского дворца, издание сообщает, что Себастьян Лекорню подал в отставку, которую принял президент Франции Эммануэль Макрон.

Отставка состоялась уже через день после того, как Лекорню представил свой Кабинет министров.

В то же время председатель Национального объединения и лидер оппозиции Джордан Барделла заявил, что "без возвращения к выборам и без роспуска Национального собрания не может быть восстановленной стабильности".

Напомним, 8 сентября стало известно, что правительство Франции уходит в отставку. За такое решение проголосовали 194 депутатов из 364, принявших участие в голосовании.

Также мы писали, что в Киевсовете инициировали досрочную отставку Кличко. Депутат Андрей Витренко зарегистрировал проект решения о выражении недоверия мэру столицы.

Кабинет министров Франция Эммануэль Макрон правительство отставка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
