Вотум недоверия правительству Байру во Франции - что будет дальше

Премьер-министр Франции Франсуа Байру. Фото: Reuters

Нижняя палата парламента Франции объявила вотум недоверия правительству во главе с Франсуа Байру. За такое решение проголосовали 194 депутатов из 364, принявших участие в голосовании.

Об этом сообщает Le Figaro в понедельник, 8 сентября.

Причина вотума недоверия правительству Франции

Французские СМИ пишут, что политическая нестабильность берет свое начало от решения президента Эмманюэля Макрона в прошлом году о проведении досрочных выборов. Он тогда объявил их проведение, надеясь сдержать рост популярности праворадикальной партии "Национальное объединение".

После выборов французский парламент оказался разделенным на три части — Национальное объединение, левый блок "Новый народный фронт" и президентская коалиция.

Это привело к тому, что в Национальном собрании ни один из трех политических лагерей не имеет большинства. Таким образом не имеет опоры и правительство.

Недавно Байру объявил о намерении просить парламент дать согласие на существенное сокращение бюджета страны в сфере публичных финансов, в том числе и социальных выплат. Он заявил, что без сбережения 44 миллиардов евро ежегодно Франция не сможет вписываться в лимит дефицита бюджета, определенный для стран ЕС на уровне 3% от ВВП.

В "Национальном объединении" заявили, что "не поддерживают то, из-за чего будут страдать простые французы". Попытку Байру протолкнуть бюджетные инициативы ультраправые сравнили с "объявлением о роспуске собственного правительства".

Что будет дальше

Оппозиция в Национальном собрании призвала к роспуску парламента, ведь это даст им возможность усилить свои позиции. А от отдельных политиков вообще прозвучали призывы к президенту Макрону подать в отставку. Однако глава государства уже публично отверг эти инициативы.

Сейчас президенту Макрону нужно будет назначить нового премьер-министра, которого бы поддержали центристы и часть оппозиции

Среди возможных кандидатов в премьеры, по данным французских СМИ, есть Себастьян Лекорню, действующий министр обороны Франции, Жеральд Дарманен, бывший министр внутренних дел и нынешний министр юстиции; и Катрин Вотрен, которая занимает должность министра труда.

