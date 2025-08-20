Безугла подає в суд через рішення Регламентного комітету

Мар’яна Безугла. Фото: Telegram Безуглої

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що оскаржуватиме в суді рішення Регламентного комітету від 20 серпня. Воно стосується її відсторонення.

Про це Безугла повідомила у Telegram.

Пост Безуглої. Фото: скриншот

Деталі справи

"Подаю в суд щодо незаконності рішення Регламентного комітету. Вдумайтесь, вони втретє розглядали одне і те ж питання щодо відсторонення мене від засідань Верховної Ради України за позицію!" — заявила Безугла.

У своєму дописі вона, зокрема, наголосила на існуванні "подвійних стандартів" у роботі парламенту.

"Нардеп Железняк написав, що я нібито перешкоджала діяльності народних депутатів, знімаючи засідання Парламенту в день, коли були офіційно дозволені прямі трансляції. Але щодо Гончаренка, який робить прямі трансляції вже роками, ні в кого немає питань", — зазначила Безугла.

Вона зазначила, що її відсторонили нібито за те, що ходила по залі з табличкою "Влада — це народ", що, за версією комітету, заважало роботі колег. Водночас, за її словами, блокування трибуни, використання численних плакатів та зриви засідань з боку "Європейської солідарності" чи "Голосу" не викликають жодних претензій.

Безугла стверджує, що її дії в залі Верховної Ради є частиною демократичного процесу.

"Народні депутати України розстроюються, коли їм показують дзеркало, намагаються дзеркало розбити, а білих ворон позбутися", — вважає вона.

18 серпня Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту не підтримав пропозицію про відсторонення від засідань народних депутатів — Олексія Гончаренка з "Європейської солідарності" та позафракційної Мар’яни Безуглої. Ініціаторкою звернення щодо відсторонення Гончаренка виступила сама Безугла. Вона зазначила, що подала скаргу до комітету через ненормативну лексику, яку, за її словами, депутат вжив на її адресу під час засідання.

Нагадаємо, що раніше у Києві під час акції на підтримку президентського законопроєкту щодо НАБУ і САП до Маріїнського палацу також прибула нардепка Марʼяна Безугла, в якої стався конфлікт з активістами.

А до цього Безугла показала документ, де вказані премії, які може отримати військове керівництво України. Деякі воєначальники можуть отримати мільйони.