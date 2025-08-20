Безуглая подает в суд из-за решения Регламентного комитета

Марьяна Безуглая. Фото: Telegram Безуглой

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что будет обжаловать в суде решение Регламентного комитета от 20 августа. Оно касается ее отстранения.

Об этом Безуглая сообщила в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Детали дела

"Подаю в суд о незаконности решения Регламентного комитета. Вдумайтесь, они в третий раз рассматривали один и тот же вопрос об отстранении меня от заседаний Верховной Рады Украины за позицию!" — заявила Безуглая.

В своей заметке она, в частности, отметила существование "двойных стандартов" в работе парламента.

"Нардеп Железняк написал, что я якобы препятствовала деятельности народных депутатов, снимая заседание парламента в день, когда были официально разрешены прямые трансляции. Но по Гончаренко, который делает прямые трансляции уже годами, ни у кого нет вопросов", — отметила Безуглая.

Она отметила, что ее отстранили якобы за то, что ходила по залу с табличкой "Власть — это народ", что, по версии комитета, мешало работе коллег. В то же время, по ее словам, блокирование трибуны, использование многочисленных плакатов и срывы заседаний со стороны "Европейской солидарности" или "Голоса" не вызывают никаких претензий.

Безуглая утверждает, что ее действия в зале Верховной Рады являются частью демократического процесса.

"Народные депутаты Украины расстраиваются, когда им показывают зеркало, пытаются зеркало разбить, а от белых ворон избавиться", — считает она.

18 августа Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента не поддержал предложение об отстранении от заседаний народных депутатов — Алексея Гончаренко из "Европейской солидарности" и внефракционной Марьяны Безуглой. Инициатором обращения об отстранении Гончаренко выступила сама Безуглая. Она отметила, что подала жалобу в комитет из-за ненормативной лексики, которую, по ее словам, депутат принял в ее адрес во время заседания.

Напомним, что ранее в Киеве во время акции в поддержку президентского законопроекта по НАБУ и САП в Мариинский дворец также прибыла нардеп Марьяна Безуглая, у которой произошел конфликт с активистами.

А до этого Безуглая показала документ, где указаны премии, которые может получить военное руководство Украины. Некоторые военачальники могут получить миллионы.