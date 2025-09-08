Вотум недовіри уряду Байру у Франції - що буде далі

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру. Фото: Reuters

Нижня палата парламенту Франції оголосила вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру. За таке рішення проголосували 194 депутатів з 364, які взяли участь у голосуванні.

Про це повідомляє Le Figaro у понеділок, 8 вересня.

Причина вотуму недовіри уряду Франції

Французькі ЗМІ пишуть, що політична нестабільність бере свій початок від рішення президента Емманюеля Макрона минулого року про проведення дострокових виборів. Він тоді оголосив їх проведення, сподіваючись стримати ріст популярності праворадикальної партії "Національне об'єднання".

Після виборів французький парламент опинився розділеним на три частини — Національне об'єднання, лівий блок "Новий народний фронт" та президентська коаліція.

Це призвело до того, що у Національних зборах жоден з трьох політичних таборів не має більшості. Таким чином не має опори і уряд.

Нещодавно Байру оголосив про намір просити парламент дати згоду на суттєве скорочення бюджету країни у сфері публічних фінансів, зокрема й соціальних виплат. Він заявив, що без заощадження 44 мільярдів євро щорічно Франція не зможе вписуватися у ліміт дефіциту бюджету, визначений для країн ЄС на рівні 3% від ВВП.

В "Національному об'єднанні" заявили, що "не підтримують те, через що страждатимуть прості французи". Спробу Байру проштовхнути бюджетні ініціативи ультраправі порівняли з "оголошенням про розпуск власного уряду".

Що буде далі

Опозиція у Національних зборах закликала до розпуску парламенту, адже це дасть їм можливість посилити свої позиції. А від окремих політиків взагалі прозвучали заклики до президента Макрона подати у відставку. Однак глава держави уже публічно відкинув ці ініціативи.

Наразі президенту Макрону потрібно буде призначити нового прем'єр-міністра, якого б підтримали центристи та частина опозиції

Серед можливих кандидатів у прем’єри, за даними французьких ЗМІ, є Себастьян Лекорню, чинний міністр оборони Франції, Жеральд Дарманен, колишній міністр внутрішніх справ і нинішній міністр юстиції; та Катрін Вотрен, яка обіймає посаду міністра праці.

