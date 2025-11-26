Видео
Україна
Видео

В Гонконге вспыхнул многоэтажный жилой комплекс — фото

В Гонконге вспыхнул многоэтажный жилой комплекс — фото

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 17:25
обновлено: 17:25
Пожар в Гонконге 26 ноября охватил многоэтажки — есть погибшие
Пожар в Гонконге. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

В Гонконге в среду, 26 ноября, произошел масштабный пожар, охвативший несколько многоэтажек. В результате этого погибли 14 человек, также есть раненые.

Об этом сообщает Reuters.

Пожар в Гонконге 26 ноября

Мощное пламя мгновенно охватило бамбуковые леса, установленные для внешних ремонтных работ жилого комплекса, из-за чего многие жители оказались заблокированными в квартирах.

Всего в комплексе проживает более 4000 человек в 2000 квартирах. В марте правительство страны постепенно начало отказываться от бамбуковых лесов из соображений безопасности.

Пожежа в Гонконзі 26 листопада
Масштабный пожар в Гонконге. Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Пожежа в Гонконзі
Пожар в Гонконге. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Пожарные сообщили, что пока отсутствует точная информация о количестве людей, которые могут находиться внутри зданий.

Известно, что среди 14 погибших есть пожарный. Сейчас есть информация о 16 раненых. Уровень тревоги повышен до самого высокого.

Масштабна пожежа в Гонконзі
Пожар в жилых комплексах Гонконга. Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Пожежа в ЖК Гонконгу
Мужчина на фоне горящих домов. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Один из жителей ЖК отметил, что услышал очень громкий шум и увидел масштабный пожар.

"Я сразу же вернулся, чтобы собрать свои вещи. Я даже не знаю, как чувствую себя сейчас. Я просто думаю о том, где я буду спать сегодня вечером, потому что, вероятно, не смогу вернуться домой", — говорит 66-летний Гарри Ченг.

Известно, что это самый мощный пожар в Гонконге с ноября 1996 года.

Напомним, 20 ноября в Киеве произошел пожар в многоэтажке в результате взрыва зарядной станции.

А 16 ноября в Аргентине произошел масштабный пожар из-за взрыва на химическом заводе.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
