Пожар на курорте Кран-Монтана — известно о 40 погибших

Трагический пожар во время празднования Нового года в швейцарском курортном городке Кран-Монтана мог унести жизни около 40 человек. Инцидент произошел в ночь на 1 января в баре Constellation, где проходила новогодняя вечеринка.

О возможном количестве погибших сообщило Министерство иностранных дел Италии со ссылкой на информацию, полученную от кантональной полиции Вале.

В заявлении итальянского МИД отмечается, что в результате пожара погибли около 40 человек, еще около 100 человек получили ранения.

"Согласно информации, предоставленной кантональной полицией Вале, в результате пожара, который не имеет признаков поджога и произошел прошлой ночью в баре Constellation в Кран-Монтане, погибли около 40 человек, еще 100 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Швейцарские власти эти цифры официально не подтвердили. В то же время местные СМИ также публиковали данные о примерно 40 погибших со ссылкой на источники, близкие к следствию. По словам итальянских дипломатов, идентифицировать жертв пока невозможно из-за тяжелых ожогов.

Посол страны в Швейцарии и генеральный консул в Женеве уже направляются в Кран-Монтану. В Риме активировали оперативный штаб с участием Кризисного подразделения и службы по защите итальянцев за рубежом. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что продолжается проверка возможных пострадавших граждан Италии.

Швейцарская сторона ранее подтверждала, что среди жертв есть туристы, однако без уточнения национальностей. Генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллуд подчеркнула, что делать окончательные выводы о причинах трагедии пока рано. По ее словам, взрыва, о котором сообщали ранее, не было, а версия теракта не рассматривается.

Пожар вспыхнул около 1:30 по местному времени во время новогоднего празднования. Спасательные и следственные службы продолжают работу на месте трагедии.

