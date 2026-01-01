Відео
Головна Новини дня Пожежа у новорічну ніч у Кран-Монтані — загинули десятки людей

Пожежа у новорічну ніч у Кран-Монтані — загинули десятки людей

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 13:24
Пожежа на курорті Кран-Монтана — відомо про 40 загиблих
Бар Constellation у Кран-Монтані. Фото: Reuters

Трагічна пожежа під час святкування Нового року в швейцарському курортному містечку Кран-Монтана могла забрати життя близько 40 людей. Інцидент стався в ніч проти 1 січня у барі Constellation, де проходила новорічна вечірка.

Про можливу кількість загиблих повідомило Міністерство закордонних справ Італії з посиланням на інформацію, отриману від кантональної поліції Вале.

Читайте також:

Відомо про десятки загиблих у Кран-Монтані

У заяві італійського МЗС зазначається, що внаслідок пожежі загинули близько 40 осіб, ще приблизно 100 людей дістали поранення.

"Згідно з інформацією, наданою кантональною поліцією Вале, внаслідок пожежі, що не має ознак підпалу й сталася минулої ночі в барі Constellation у Кран-Монтані, загинули близько 40 людей, ще 100 осіб зазнали поранень", — йдеться у повідомленні.

Швейцарська влада ці цифри офіційно не підтвердила. Водночас місцеві ЗМІ також публікували дані про приблизно 40 загиблих із посиланням на джерела, близькі до слідства. За словами італійських дипломатів, ідентифікувати жертв наразі неможливо через тяжкі опіки.

Посол країни у Швейцарії та генеральна консулка в Женеві вже прямують до Кран-Монтани. У Римі активували оперативний штаб за участю Кризового підрозділу та служби із захисту італійців за кордоном. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що триває перевірка щодо можливих постраждалих громадян Італії.

Швейцарська сторона раніше підтверджувала, що серед жертв є туристи, однак без уточнення національностей. Генеральна прокурорка кантону Вале Беатріс Піллуд наголосила, що робити остаточні висновки про причини трагедії поки зарано. За її словами, вибуху, про який повідомляли раніше, не було, а версія теракту не розглядається.

Пожежа спалахнула близько 1:30 за місцевим часом під час новорічного святкування. Рятувальні та слідчі служби продовжують роботу на місці трагедії.

Нагадаємо, у новорічну ніч в Амстердамі спалахнула пожежа в церкві, яку побудували у 1872 році.

А також в ніч проти 1 січня російська армія атакувала дронами Одесу.

Італія пожежа Швейцарія Новий рік загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
