Україна
Зеленський назвав області, які РФ атакувала у новорічну ніч

Зеленський назвав області, які РФ атакувала у новорічну ніч

Ua
Дата публікації: 1 січня 2026 12:38
Атака РФ на Україну 1 січня — скільки дронів запустили та які області постраждали
Термінова новина

У новорічну ніч Росія запустила проти України понад 200 ударних дронів. Більшість з них вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у четвер, 1 січня.

Читайте також:

Атака на Україну 1 січня — реакція президента 

"Били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Всюди, де це необхідно, рятувальники допомагають, енергетики працюють, щоб відновити електроенергію після ударів.  Дякую кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків", — зазначив він.

Ціллю атаки була енергетика.

"Вбивства треба зупинити — пауз у захисті життя не може бути. Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись. Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є. Розраховуємо, що все, про що наприкінці грудня домовились з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно", — повідомив президент.

Зеленський подякував кожному й кожній, хто готовий бути з Україною і працювати заради спільної безпеки.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти влучили в житловий будинок.

На Одещині у новорічну ніч основними цілями стали об’єкти енергетики та цивільна забудова.

Володимир Зеленський окупанти війна в Україні енергетика атака Новий рік 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
