Головна Новини дня РФ знову вдарила по енергетиці — які області знеструмлені

РФ знову вдарила по енергетиці — які області знеструмлені

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 10:18
Атака РФ у новорічну ніч — у яких областях були влучання
Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС Волині

У ніч на 1 січня Росія здійснила дронову атаку на енергооб’єкти в кількох регіонах України. Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у четвер, 1 січня.

Читайте також:
енергетика
Допис Міненерго. Фото: скриншот

Атака РФ у новорічну ніч — у яких областях були влучання

"На ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення на Чернігівщині", —  йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для споживачів. 

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", —  зазначили енергетики.

Нагадаємо, раніше ми публікували фото наслідків нічної атаки на Одесу.

Також у новорічну ніч українські дрони привітали кілька нафтових об’єктів у Росії.

