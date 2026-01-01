Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС Волині

У ніч на 1 січня Росія здійснила дронову атаку на енергооб’єкти в кількох регіонах України. Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у четвер, 1 січня.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Атака РФ у новорічну ніч — у яких областях були влучання

"На ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення на Чернігівщині", — йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для споживачів.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", — зазначили енергетики.

Також у новорічну ніч українські дрони привітали кілька нафтових об’єктів у Росії.