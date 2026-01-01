Відео
Головна Новини дня Дрони "привітали" НПЗ в Росії — які наслідки атаки на два об'єкти

Дата публікації: 1 січня 2026 05:07
Дві нафтобази у РФ були уражені далекобійними дронами
Вибух на нафтобазі в Людиново (Калузька область РФ). Фото: Скриншот

У Росії в новорічну ніч запалали нафтобаза та НПЗ. Ударні дрони "привітали" окупантів двічі: один об'єкт загорівся ще до курантів, інший — вже у перші години 2026 року. 

Про це повідомляє Телеграм-канал Exilenova+.

Які наслідки атаки дронів по НПЗ РФ

Спокійно поїсти олів'є росіянам не вдалося. Зараз палають одразу два стратегічні об'єкти: нафтобаза під Калугою та потужний завод у Краснодарському краї. 

Атака була синхронізованою і розтягнутою в часі. Першою спалахнула нафтобаза в населеному пункті Людиново (Калузька область). Про приліт безпілотника там повідомили ще 31 грудня, незадовго до настання півночі.

Естафету перехопив Краснодарський край. Вже 1 січня, у перші години нового року, дрони атакували Ільський нафтопереробний завод (НПЗ).

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ атакували ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області.

А до цього українські військові відбили атаку росіян та ліквідували механізовані колони РФ, які йшли у напрямку Добропілля.

росія НПЗ дрони війна в Україні атака нафтобаза
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
