Дві нафтобази у РФ були уражені далекобійними дронами

Дрони "привітали" НПЗ в Росії — які наслідки атаки на два об'єкти
У Росії в новорічну ніч запалали нафтобаза та НПЗ. Ударні дрони "привітали" окупантів двічі: один об'єкт загорівся ще до курантів, інший — вже у перші години 2026 року.
Про це повідомляє Телеграм-канал Exilenova+.
Які наслідки атаки дронів по НПЗ РФ
Спокійно поїсти олів'є росіянам не вдалося. Зараз палають одразу два стратегічні об'єкти: нафтобаза під Калугою та потужний завод у Краснодарському краї.
Атака була синхронізованою і розтягнутою в часі. Першою спалахнула нафтобаза в населеному пункті Людиново (Калузька область). Про приліт безпілотника там повідомили ще 31 грудня, незадовго до настання півночі.
Естафету перехопив Краснодарський край. Вже 1 січня, у перші години нового року, дрони атакували Ільський нафтопереробний завод (НПЗ).
