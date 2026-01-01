Видео
Главная Новости дня Дроны "поздравили" НПЗ в России — какие последствия атаки

Дроны "поздравили" НПЗ в России — какие последствия атаки

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 05:07
Две нефтебазы в РФ были поражены дальнобойными дронами
Взрыв на нефтебазе в Людиново (Калужская область РФ). Фото: Скриншот

В России в новогоднюю ночь загорелись нефтебаза и НПЗ. Ударные дроны "поздравили" оккупантов дважды: один объект загорелся еще до курантов, другой — уже в первые часы 2026 года.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Exilenova+.

Читайте также:

Какие последствия атаки дронов по НПЗ РФ

Спокойно поесть оливье россиянам не удалось. Сейчас горят сразу два стратегических объекта: нефтебаза под Калугой и мощный завод в Краснодарском крае.

Атака была синхронизированной и растянутой во времени. Первой вспыхнула нефтебаза в населенном пункте Людиново (Калужская область). О прилете беспилотника там сообщили еще 31 декабря, незадолго до наступления полуночи.

Эстафету перехватил Краснодарский край. Уже 1 января, в первые часы нового года, дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Напомним, что недавно ВСУ атаковали ракетами воздушного базирования Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области.

А до этого украинские военные отбили атаку россиян и ликвидировали механизированные колонны РФ, которые шли в направлении Доброполья.

россия НПЗ дроны война в Украине атака нефтебаза
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
