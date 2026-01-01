РФ снова ударила по энергетике — какие области обесточены
В ночь на 1 января Россия осуществила дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины. Аварийно-восстановительные работы уже продолжаются.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в четверг, 1 января.
Атака РФ в новогоднюю ночь — в каких областях были попадания
"На утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, также есть новые обесточивания на Черниговщине", — говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для потребителей.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", — отметили энергетики.
Напомним, ранее мы публиковали фото последствий ночной атаки на Одессу.
Также в новогоднюю ночь украинские дроны поздравили несколько нефтяных объектов в России.
