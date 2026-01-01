Атака РФ в новогоднюю ночь — в каких областях были попадания

Видео
РФ снова ударила по энергетике — какие области обесточены

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 10:18
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Волыни

В ночь на 1 января Россия осуществила дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины. Аварийно-восстановительные работы уже продолжаются.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в четверг, 1 января.

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

"На утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, также есть новые обесточивания на Черниговщине", — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для потребителей.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", — отметили энергетики.

Напомним, ранее мы публиковали фото последствий ночной атаки на Одессу.

Также в новогоднюю ночь украинские дроны поздравили несколько нефтяных объектов в России.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
