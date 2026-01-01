Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назвал области, которые РФ атаковала в новогоднюю ночь

Зеленский назвал области, которые РФ атаковала в новогоднюю ночь

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 12:38
Атака РФ на Украину 1 января — сколько дронов запустили и какие области пострадали
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В новогоднюю ночь Россия запустила против Украины более 200 ударных дронов. Большинство из них удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 1 января.

Реклама
Читайте также:
Зе
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Атака на Украину 1 января — реакция президента

"Били по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Всюду, где это необходимо, спасатели помогают, энергетики работают, чтобы восстановить электроэнергию после ударов. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен к ликвидации последствий", — отметил он.

рятувальник
Последствия атаки на Волынскую область. Фото: ГСЧС

Целью атаки была энергетика.

"Убийства надо остановить — пауз в защите жизни не может быть. Если удары не прекращаются даже на новогодние праздники, то поставки ПВО не могут задерживаться. Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя", — сообщил президент.

вогонь
Спасатели ликвидируют пожар в Одесской области. Фото: скриншот

Зеленский поблагодарил каждого и каждую, кто готов быть с Украиной и работать ради общей безопасности.

Напомним, на Харьковщине оккупанты попали в жилой дом.

В Одесской области в новогоднюю ночь основными целями стали объекты энергетики и гражданская застройка.

Владимир Зеленский оккупанты война в Украине энергетика атака Новый год 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации