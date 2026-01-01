Атака РФ на Украину 1 января — сколько дронов запустили и какие области пострадали

Зеленский назвал области, которые РФ атаковала в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь Россия запустила против Украины более 200 ударных дронов. Большинство из них удалось сбить силам противовоздушной обороны.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 1 января.
Атака на Украину 1 января — реакция президента
"Били по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Всюду, где это необходимо, спасатели помогают, энергетики работают, чтобы восстановить электроэнергию после ударов. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен к ликвидации последствий", — отметил он.
Целью атаки была энергетика.
"Убийства надо остановить — пауз в защите жизни не может быть. Если удары не прекращаются даже на новогодние праздники, то поставки ПВО не могут задерживаться. Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя", — сообщил президент.
Зеленский поблагодарил каждого и каждую, кто готов быть с Украиной и работать ради общей безопасности.
Напомним, на Харьковщине оккупанты попали в жилой дом.
В Одесской области в новогоднюю ночь основными целями стали объекты энергетики и гражданская застройка.
