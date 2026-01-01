Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Новости дня РФ в новогоднюю ночь ударила по дому на Харьковщине — фото

РФ в новогоднюю ночь ударила по дому на Харьковщине — фото

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 11:56
Атака дронов на Харьковщину 1 января — какие последствия
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

В новогоднюю ночь Россия нанесла удары по частному жилью на Харьковщине. В результате атаки возникли пожары.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в четверг, 1 января.

Реклама
Читайте также:
пожежа
Здание выгорело дотла. Фото: ГСЧС

Атака дронов на Харьковщину — какие последствия

"Оккупанты цинично нанесли удары беспилотниками по жилью мирных людей", —говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что спасатели были привлечены к тушению пожаров, вызванных врагом, в Чугуевском и Купянском районах области.

рятувальник
Спасатели ГСЧС во время ликвидации пожара. Фото: ГСЧС

В Купянском районе ударные дроны попали на территорию двух домовладений. В результате загорелись частный дом, хозяйственная постройка и гараж на общей площади 110 кв.м.

Реклама
горить будинок
Горит дом. Фото: ГСЧС

В Чугуевском районе были пожары в многоквартирном и частном домах.

Всего к ликвидации последствий российских обстрелов привлекались 40 спасателей и восемь единиц техники ГСЧС.

Реклама
дснс
Работник ГСЧС. Фото: ГСЧС

Напомним, ранее мы публиковали фото Одессы после обстрела оккупантов.

Кроме того, Россия в новогоднюю ночь атаковала ряд объектов энергетики.

Харьков ГСЧС Харьковская область оккупанты спасатели дроны беспилотник
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации