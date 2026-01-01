Атака дронов на Харьковщину 1 января — какие последствия

РФ в новогоднюю ночь ударила по дому на Харьковщине — фото
В новогоднюю ночь Россия нанесла удары по частному жилью на Харьковщине. В результате атаки возникли пожары.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в четверг, 1 января.
Атака дронов на Харьковщину — какие последствия
"Оккупанты цинично нанесли удары беспилотниками по жилью мирных людей", —говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели были привлечены к тушению пожаров, вызванных врагом, в Чугуевском и Купянском районах области.
В Купянском районе ударные дроны попали на территорию двух домовладений. В результате загорелись частный дом, хозяйственная постройка и гараж на общей площади 110 кв.м.
В Чугуевском районе были пожары в многоквартирном и частном домах.
Всего к ликвидации последствий российских обстрелов привлекались 40 спасателей и восемь единиц техники ГСЧС.
Напомним, ранее мы публиковали фото Одессы после обстрела оккупантов.
Кроме того, Россия в новогоднюю ночь атаковала ряд объектов энергетики.
