Атака дронов на Харьковщину 1 января — какие последствия

Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

В новогоднюю ночь Россия нанесла удары по частному жилью на Харьковщине. В результате атаки возникли пожары.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в четверг, 1 января.

Здание выгорело дотла. Фото: ГСЧС

Атака дронов на Харьковщину — какие последствия

"Оккупанты цинично нанесли удары беспилотниками по жилью мирных людей", —говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели были привлечены к тушению пожаров, вызванных врагом, в Чугуевском и Купянском районах области.

Спасатели ГСЧС во время ликвидации пожара. Фото: ГСЧС

В Купянском районе ударные дроны попали на территорию двух домовладений. В результате загорелись частный дом, хозяйственная постройка и гараж на общей площади 110 кв.м.

Горит дом. Фото: ГСЧС

В Чугуевском районе были пожары в многоквартирном и частном домах.

Всего к ликвидации последствий российских обстрелов привлекались 40 спасателей и восемь единиц техники ГСЧС.

Работник ГСЧС. Фото: ГСЧС

Кроме того, Россия в новогоднюю ночь атаковала ряд объектов энергетики.