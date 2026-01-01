Відео
Головна Новини дня РФ у новорічну ніч вдарила по будинку на Харківщині — фото

РФ у новорічну ніч вдарила по будинку на Харківщині — фото

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 11:56
Атака дронів на Харківщину 1 січня — які наслідки
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

У новорічну ніч Росія завдала ударів по приватному житлу на Харківщині. Внаслідок атаки виникли пожежі.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у четвер, 1 січня.

Будівля вигоріла вщент. Фото: ДСНС

Атака дронів на Харківщину які наслідки

"Окупанти цинічно завдали ударів безпілотниками по житлу мирних людей", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники були залучені до гасіння пожеж, спричинених ворогом, у Чугуївському та Куп’янському районах області.

Рятувальники ДСНС під час ліквідації пожежі. Фото: ДСНС

У Куп’янському районі ударні дрони влучили на територію двох домоволодінь. Внаслідок цього зайнялись приватний будинок, господарча споруда та гараж на загальній площі 110 кв.м.

Палає будинок. Фото: ДСНС

У Чугуївському районі були пожежі в багатоквартирному та приватному будинках.

Загалом до ліквідації наслідків російських обстрілів залучались 40 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.

Працівник ДСНС. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше ми публікували фото Одеси після обстрілу окупантів.

Крім того, Росія у новорічну ніч атакувала низку об’єктів енергетики.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
