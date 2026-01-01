Атака дронів на Харківщину 1 січня — які наслідки

РФ у новорічну ніч вдарила по будинку на Харківщині — фото
У новорічну ніч Росія завдала ударів по приватному житлу на Харківщині. Внаслідок атаки виникли пожежі.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у четвер, 1 січня.
Атака дронів на Харківщину — які наслідки
"Окупанти цинічно завдали ударів безпілотниками по житлу мирних людей", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники були залучені до гасіння пожеж, спричинених ворогом, у Чугуївському та Куп’янському районах області.
У Куп’янському районі ударні дрони влучили на територію двох домоволодінь. Внаслідок цього зайнялись приватний будинок, господарча споруда та гараж на загальній площі 110 кв.м.
У Чугуївському районі були пожежі в багатоквартирному та приватному будинках.
Загалом до ліквідації наслідків російських обстрілів залучались 40 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми публікували фото Одеси після обстрілу окупантів.
Крім того, Росія у новорічну ніч атакувала низку об’єктів енергетики.
