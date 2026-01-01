Видео
Главная Новости дня Зеленский поздравил Кипр с началом председательства в Совете ЕС

Зеленский поздравил Кипр с началом председательства в Совете ЕС

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 18:29
Зеленский провел разговор с президентом Кипра Никосом Христодулидисом — детали
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Кипра Никосом Христодулидисом. Глава государства поздравил страну с началом председательства в Совете Евросоюза. Кроме того, лидеры обсудили результаты переговоров во Флориде и мирный план для завершения войны.

Об этом президент сообщил в своем Telegram в четверг, 1 января.

Читайте также:

"Именно Кипр с сегодняшнего дня начинает председательствовать в Совете Евросоюза, поздравил господина Президента. Мы рассчитываем на сильные решения, которые укрепят Украину и всю Европу в течение этих полгода. Важно, чтобы Украина была среди главных приоритетов во время кипрского председательства. Членство Украины в Европейском Союзе — это одна из гарантий безопасности для нас, и мы со своей стороны всегда делаем все необходимое", — написал Зеленский.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
