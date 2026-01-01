Відео
Кіпр змінив Данію на чолі Ради Європейського Союзу

Кіпр змінив Данію на чолі Ради Європейського Союзу

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 12:35
Кіпр розпочав головування у Раді ЄС — яка позиція щодо України
Саміт ЄС-Західні Балкани у Брюсселі. Фото: REUTERS/Yves Herman

З 1 січня 2026 року Кіпр офіційно розпочав головування у Раді Європейського Союзу. Піврічний мандат країни триватиме до 1 липня, після чого головування перейде до наступної держави-члена. До цього роль координатора роботи Ради ЄС виконувала Данія.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Яка позиція в Кіпру щодо України

Країна, що очолює Раду ЄС, координує її роботу, головує на більшості засідань, формує порядок денний та визначає ключові політичні пріоритети на шість місяців, а також виступає посередником у переговорах між державами-членами.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс раніше заявляв, що одним з основних пріоритетів кіпрського головування стане подальша підтримка України. За його словами, Нікосія має намір активно просувати реалізацію стратегічних документів Євросоюзу у сфері безпеки та оборони, зокрема ініціатив, спрямованих на підвищення оборонної спроможності ЄС до 2030 року.

Окрім цього, керівництво країни декларує готовність сприяти прискоренню процесу розширення Європейського Союзу. У Кіпрі наголошують, що навіть невеликі держави можуть запропонувати ефективні підходи до управління складними політичними процесами на рівні ЄС.

Міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос підкреслив, що увага Євросоюзу під час головування залишатиметься зосередженою на Україні, яка вже четвертий рік протистоїть російській агресії. Він зауважив, що для Кіпру питання війни та окупації має особливе значення з огляду на власний історичний досвід після турецького вторгнення понад пів століття тому.

Нагадаємо, також Нікос Христодулідіс висловлювався щодо мирного плану для України.

На початку грудня 2025 року Президент України Володимир Зеленський мав зустріч з Христодулідісом та обговорив кілька напрямків політичної співпраці. 

Європейський союз Кіпр Україна Рада Європи ЄС
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
