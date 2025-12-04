Зеленський провів переговори із президентом Кіпру — що обговорили

Володимир Зеленський та Нікос Христодулідіс. Фото: Офіс Президента

У четвер, 4 грудня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про перший офіційний візит до Києва президента Кіпру Нікоса Христодулідіса. Зустріч відбувається напередодні початку кіпрського головування в Європейському Союзі, яке стартує у січні.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Візит Нікоса Христодулідіса в Україну

"Сприймаємо його і як знак підтримки України, і як знак подальшої нашої спільної готовності працювати разом – заради обох наших держав та всієї Європи", — заявив Президент.

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію в Україні та спільний європейський порядок денний. Президент підкреслив, що нині Європа формує нову глобальну роль, а події останніх років засвідчують необхідність посилення її впливу та дієздатності.

Зеленський подякував Кіпру за політичну підтримку, зокрема щодо перемовин про вступ України до ЄС.

"Ми розраховуємо, що найближчі місяці дадуть більше прогресу для шляху України у Євросоюз, і кіпрське головування може стати важливим з точки зору відкриття кластерів для України та інших необхідних рішень. Дякую, що Кіпр з Україною", — додав український лідер.

Після цього він разом із українським лідером Володимиром Зеленським вшанував пам’ять українських захисників і захисниць, які віддали життя за свободу країни.