Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский провел переговоры с президентом Кипра — что обсудили

Зеленский провел переговоры с президентом Кипра — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 15:37
Зеленский провел переговоры с президентом Кипра - что обсудили
Владимир Зеленский и Никос Христодулиди. Фото: Офис Президента

В четверг, 4 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом официальном визите в Киев президента Кипра Никоса Христодулидиса. Встреча происходит накануне начала кипрского председательства в Европейском Союзе, которое стартует в январе.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Визит Никоса Христодулидиса в Украину

"Воспринимаем его и как знак поддержки Украины, и как знак дальнейшей нашей общей готовности работать вместе — ради обоих наших государств и всей Европы", — заявил Президент.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Украине и общую европейскую повестку дня. Президент подчеркнул, что сейчас Европа формирует новую глобальную роль, а события последних лет свидетельствуют о необходимости усиления ее влияния и дееспособности.

Зеленский поблагодарил Кипр за политическую поддержку, в частности относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Мы рассчитываем, что ближайшие месяцы дадут больше прогресса для пути Украины в Евросоюз, и кипрское председательство может стать важным с точки зрения открытия кластеров для Украины и других необходимых решений. Спасибо, что Кипр с Украиной", — добавил украинский лидер.

Напомним, что 4 декабря президент Республики Кипр Никос Христодулидес посетил Украину в рамках своего официального визита в страну.

После этого он вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским почтил память украинских защитников и защитниц, которые отдали жизнь за свободу страны.

Владимир Зеленский переговоры Кипр война в Украине визит
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации