Зеленский провел переговоры с президентом Кипра — что обсудили

Владимир Зеленский и Никос Христодулиди. Фото: Офис Президента

В четверг, 4 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом официальном визите в Киев президента Кипра Никоса Христодулидиса. Встреча происходит накануне начала кипрского председательства в Европейском Союзе, которое стартует в январе.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Визит Никоса Христодулидиса в Украину

"Воспринимаем его и как знак поддержки Украины, и как знак дальнейшей нашей общей готовности работать вместе — ради обоих наших государств и всей Европы", — заявил Президент.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Украине и общую европейскую повестку дня. Президент подчеркнул, что сейчас Европа формирует новую глобальную роль, а события последних лет свидетельствуют о необходимости усиления ее влияния и дееспособности.

Зеленский поблагодарил Кипр за политическую поддержку, в частности относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Мы рассчитываем, что ближайшие месяцы дадут больше прогресса для пути Украины в Евросоюз, и кипрское председательство может стать важным с точки зрения открытия кластеров для Украины и других необходимых решений. Спасибо, что Кипр с Украиной", — добавил украинский лидер.

Напомним, что 4 декабря президент Республики Кипр Никос Христодулидес посетил Украину в рамках своего официального визита в страну.

После этого он вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским почтил память украинских защитников и защитниц, которые отдали жизнь за свободу страны.