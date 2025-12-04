Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский и президент Кипра почтили память павших бойцов ВСУ

Зеленский и президент Кипра почтили память павших бойцов ВСУ

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 14:32
Зеленский и президент Кипра почтили память павших бойцов ВСУ
Никос Христодулидис и Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В четверг, 4 декабря, в Киев прибыл президент Кипра Никос Христодулидис. Он вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским почтил память украинских защитников и защитниц, которые отдали жизнь за свободу страны.

Об этом сообщил Президент Украины в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Украина и Кипр отдали дань уважения погибшим защитникам

"Вечная дань уважения нашим павшим воинам", — написал Президент.

Зеленский подчеркнул, что украинцы будут хранить память о каждом павшем воине и выразил благодарность всем, кто защищал Родину.

Напомним, что 4 декабря президент Республики Кипр Никос Христодулидес посетил Украину в рамках своего официального визита в страну.

А до этого Президент Украины Владимир Зеленский совершил первый официальный визит в Ирландию.

Владимир Зеленский Киев Кипр погибшие память
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации