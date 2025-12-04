Зеленский и президент Кипра почтили память павших бойцов ВСУ
В четверг, 4 декабря, в Киев прибыл президент Кипра Никос Христодулидис. Он вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским почтил память украинских защитников и защитниц, которые отдали жизнь за свободу страны.
Об этом сообщил Президент Украины в Telegram.
Украина и Кипр отдали дань уважения погибшим защитникам
"Вечная дань уважения нашим павшим воинам", — написал Президент.
Зеленский подчеркнул, что украинцы будут хранить память о каждом павшем воине и выразил благодарность всем, кто защищал Родину.
Напомним, что 4 декабря президент Республики Кипр Никос Христодулидес посетил Украину в рамках своего официального визита в страну.
А до этого Президент Украины Владимир Зеленский совершил первый официальный визит в Ирландию.
