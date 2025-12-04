Видео
Главная Новости дня В Украину прибыл президент Кипра — что известно

В Украину прибыл президент Кипра — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 12:32
Президент Кипра Христодулидис прибыл в Киев с официальным визитом
Никос Христодулидис в Украине. Фото: gov.cy

В Киев в четверг, 4 декабря, прибыл президент Кипра Никос Христодулидис. Известно, что визит он совершил не один.

Об этом говорится на сайте правительства Кипра.

"Президент Республики Кипр Никос Христодулидес посещает Украину в рамках своего официального визита в страну", — говорится в сообщении.

Вместе с ним в Киев прибыли высокопоставленные чиновники, в частности, спикер правительства и заместитель министра по европейским делам.

Візит Нікоса Христодулідіса до України 4 грудня
Никос Христодулидис вместе с высокопоставленными чиновниками в поезде. Фото: gov.cy

А по информации Kathimerini Cyprus, Христодулидиса встретили заместитель главы МИД Украины Евгений Перебийнис и посол Украины на Кипре Сергей Нежинский.

Визит проходит в контексте подготовки страны к председательству в Совете ЕС в первой половине 2026 года и стремления Кипра четко заявить о намерении играть более активную роль в поддержке Украины.

По словам официальных лиц, этот приезд является свидетельством решительной политической позиции Кипра по продвижению европейских приоритетов и солидарности с Киевом.

Напомним, недавно украинский лидер Владимир Зеленский совершил первый официальный визит в Ирландию.

Там Зеленский вместе с женой встретился с президентом Ирландии Кэтрин Коннолли.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
