Зеленский впервые поедет в Ирландию — детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины совершит первый официальный визит в Ирландию. Поездка планируется 2 декабря.

Об этом сообщили в Департаменте ирландского премьер-министра.

Реклама

Читайте также:

Зеленский поедет в Ирландию

Отмечается, что Владимир и Елена Зеленские 2 декабря впервые посетят Ирландию. Украинский президент проведет встречи с премьером Майклом Мартином, президентом Кэтрин Коннолли и министром иностранных дел Хелен МакЭнти. Кроме того, он примет участие в открытии Ирландско-украинского экономического форума.

Комментируя предстоящий визит, Мартин сообщил, что одной из тем встречи будет обсуждение того, как Ирландия может помочь ускорить членство Украины в ЕС во время своего председательства в Совете ЕС в 2026 году.

Напомним, 1 декабря Зеленский встретился с Макроном в Париже. У лидеров был диалог в формате с глазу на глаз.

Также сегодня украинский лидер созвонился с президентом Финляндии. Они обсудили работу украинской делегации в США.